Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Брентфордом.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку своєї команди у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда (0:2).

"Брентфорд завжди ускладнює гру, розвертаючи суперників та додаючи динаміки. Не збираюся сидіти, слухати та скаржитися на гравців. Проблема не була в застосуванні нашої гри. Думаю, якби ми були на 20% впевненішими — перемогли б, без неповаги до суперника, бо він здатен з ким завгодно грати.

Проблема з відсутністю голів була ще до мого призначення. Коли забиваємо не так багато, склад треба формувати з погляду тактики, як це було проти Реала. Можливо, свіжий Обамеянг забиватиме. Але зрозуміло, що проблема у складі команди.

Повністю поважаю Обамеянга як футболіста, але не міг поставити його проти Реала. Я розраховував на нього проти Брентфорда. Він гравець профілю дев’ятки — більше таких у складі немає.

Просто така реальність. Не думаю, що зараз варто робити ще один крок далі, ніж наступний. Футболісти повинні мати індивідуальну мотивацію, боротися за зміну ситуації. У першому таймі ми грали з трьома захисниками, але не були ефективними в атаці, у другому таймі ми більше атакували, але потім пропустили. Робимо все можливе, щоб вплинути на команду.

Мене не хвилює те, що думають люди за межами клубу. Я тут не просто так. Мені не ставили планку або завдання на короткий проміжок часу. Дуже важко зробити великі зміни, але треба продовжувати працювати. Прийняв команду, знаючи про можливі ризики.

Звісно, фани хвилюються за команду після 20 успішних років. У мене немає проблем з освистуванням. Я захищаю гравців, тому що знаю, що це молоді футболісти, які хочуть досягти успіху. Кажете, я виправдовую гравців — це не так, я підтримую їх. Коли ми перемагаємо — фани нас підтримують, коли програємо — розчаровані всі", — наводить слова Лемпарда Football London.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Брентфорд.