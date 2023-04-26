Англія

Призначення аргентинця може бути завершено до кінця тижня.

Колишній головний тренер Тоттенгема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно найближчим часом може очолити Челсі. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, у понеділок сторони провели переговори в Іспанії, і вони були успішними.

Також наголошується, що Почеттіно обговорював із "синіми" довгостроковий контракт.

Челсі сподівається, що про призначення Почеттіно можна буде оголосити до кінця тижня.

Таку саму інформацію підтверджує авторитетний інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Після 31 турів Челсі набрав 39 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.