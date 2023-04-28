Англія

Український захисник провів невдалий матч.

Евертон в рамках поєдинку тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Ньюкасл та програв з рахунком 1:4.

Захисник Віталій Миколенко вийшов на полі зі стартових хвилин та провів на полі усю гру.

Статистичний портал Whoscored поставив українському захиснику найнижчу оцінку в цьому поєдинку — 5,8 бала.

Такий же показник у нападника Евертона Мопе, який з'явився на полі на заміну.

Нагадаємо, що у минулому турі у Віталія Миколенка була найкраща оцінка за матч.