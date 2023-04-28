Англія

Кореєць оцінив гру проти Манчестер Юнайтед.

Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін прокоментував нічию з Манчестер Юнайтед (2:2) в матчі АПЛ. Нагадаємо, що кореєць став автором рятівного голу для своєї команди.

"Ми не заслуговували програвати 0:2 у першому таймі. Ми грали доволі добре, у нас були шанси забити, але ми не були достатньо холоднокровними.

В другому таймі ми показали сильний характер, але незадоволені тим, що не здобули три очка. Прийняття рішень у фінальній фазі не було бездоганним", — сказав Сон.

Тоттенгем після 33 зіграних матчів йде п'ятим у таблиці Прем'єр-ліги. Віставання до МЮ становить 6 очок, але в Тоттенгема зіграно на два матчі більше.