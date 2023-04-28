Франция 28 квітня 2023, 10:30 Бекхем відвідав тренування ПСЖ Англієць приїхав до колишньої команди. Девід Бекхем, інстаграм Бекхема 28 квітня 2023, 10:30 Експівзахисник збірної Англії Девід Бекхем приїхав в Париж та відвідав тренування своєї колишньої команди ПСЖ. Власник американського клубу Інтер Маямі поспілкувався з гравцями команди та тренерським штабом та сфотографувався з усією командою. Також Девід окремо зробив селфі з Ліонелем Мессі, Марко Верратті, Кіліаном Мбаппе та Серхіо Рамосом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Раніше повідомлялось, що Бекхем-молодший став одноклубником Ярмолюка. Команди ПСЖ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте