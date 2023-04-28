Франция

Англієць приїхав до колишньої команди.

Експівзахисник збірної Англії Девід Бекхем приїхав в Париж та відвідав тренування своєї колишньої команди ПСЖ.

Власник американського клубу Інтер Маямі поспілкувався з гравцями команди та тренерським штабом та сфотографувався з усією командою. Також Девід окремо зробив селфі з Ліонелем Мессі, Марко Верратті, Кіліаном Мбаппе та Серхіо Рамосом.

Раніше повідомлялось, що Бекхем-молодший став одноклубником Ярмолюка.