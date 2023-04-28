Англія

Зв'язка Кейн-Сон вписує себе в історію Прем'єр-ліги.

Вчора в 33-му турі АПЛ зустрічалися Тоттенгем і Манчестер Юнайтед, розписавши результативну нічию 2:2. Другий і вирішальний гол "шпор" забив Сон Хин Мін з передачі Гаррі Кейна.

Таким чином англієць асистував корейцю в 24-й раз, що є рекордом Прем’єр-ліги. Раніше таке досягнення підкорювалось дуету з Челсі. Мова про Френка Лемпарда, який асистував для Дідьє Дрогба.

Раніше повідомлялось, що Кейн — головна мета Баварії на літо.

На Football.ua доступний відеоогляд матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед.