Італія

Футболіст може залишити Емполі влітку.

Воротар Емполі та збірної Італії Гульєрме Вікаріо має декілька непоганий пропозицій щодо продовження кар'єри.

Як повідомив його агент, Рома може залишити його в Італії, а Тоттенгем — переманити в англійську Прем'єр-лігу.

"Ми з Гульєром ведемо попередні переговори з декількома клубами з верхньої частини турнірної таблиці Серії А. У Вікаріо багато шанувальників, у ньому зацікавлені майже всі. Але потрібно сказати, що італійський ринок дуже непростий у тому числі через Ювентус.

Подивимося, чи з'являться інші команди – можу сказати, що з Ромою в нас були контакти, але також ми спілкувалися і з клубами не з Серії А, які ставлять високі цілі та яким потрібен такий надійний воротар, як Гульєльмо. Тоттенгем, наприклад. Від них теж є інтерес", — сказав Габріеле Джуффріда у коментарі Pagine Romaniste.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення країни-гною в Україну, Вікаріо був одним із тих футболістів, хто допомагав українцям. Сім'я футболіста дала прихисток біженцям з Дніпра — Ганні та її сину Мілану.