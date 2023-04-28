Італія

Думка футболіста, який подавав великі надії, але не виправдав їх.

Колишній нападник збірної Італії та форвард швейцарського Сьона Маріо Балотеллі назвав чотирьох футболістів, які найближчі 10 років домінуватимуть у футболі.

"При правильному відношенні Голанд та Мбаппе стануть наступними Мессі та Роналду на найближчі десять років.

Ще мені дуже подобаються Леау та Осімген. На мою думку, ці четверо можуть писати історію футболу", – сказав цитує італійця Sport Bild.

Нагадаємо, нещодавно Балотеллі виклав пост, в якому натякнув Роберто Манчіні, що варто повернути його у збірну Італії