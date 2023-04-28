Англія

Француз відновився і готовий грати.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про кадрову ситуацію напередодні матчу АПЛ проти Тоттенгема.

Німець заявив, що Ібраїма Конате буде готовим до матчу з Тоттенгемом. Алекс Окслейд-Чемберлен і Роберто Фірміно досі травмовані, а Набі Кейта повертається до командних тренувань.

Нагадаємо, Конате пропустив матч проти Вест Гема (2:1). На його позиції відіграв Жоель Матіп, який відзначився переможним голом.

Матч Ліверпуль — Тоттенгем відбудеться 30 квітня, початок о 18:30. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію.