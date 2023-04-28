Англія

Перші підсумки сезону від Юргена Клоппа.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився напередодні матчу з Тоттенгемом в АПЛ. Зокрема німецький фахівець підбив перші підсумки поточного сезону, за результатами якого "червоні" можеть залишитись без Ліги чемпіонів.

"Щодо цього сезону, то його запам'ятають завдяки перемозі 7:0 над Юнайтед, якщо ми не створимо щось особливе.

Сподіваюся, коли через кілька років люди оглядатимуться назад, то скажуть: "А, це був той рік, коли ми перемогли Манчестер Юнайтед 7:0!

Якщо ми зможемо сказати щось хороше понад це, то це було б мило, але якщо ні, нам доведеться задовольнятися тим, що є.

Ми зробили те, що зробили, і протягом тривалого періоду часу ми були дійсно хороші — навіть цього року у нас були дійсно хороші моменти, але загалом нам не вистачало стабільності цього року. Це те, що ми маємо змінити й над чим ми працюємо", — цитує Клоппа talkSPORT.

Матч Ліверпуль — Тоттенгем відбудеться 30 квітня, початок о 18:30. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію.