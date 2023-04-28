Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Новий тур Екстракляси подарує цікаві події. Ракув спробує збільшити відрив у таблиці й практично гарантувати собі титул, Шльонск спробує вибратися з місця прямого вильоту та інші.

Ракув зіграє проти Лехії

Ракув може стати чемпіоном вже цього туру, якщо обіграє Лехію в себе.

Для подібного розвитку подій необхідно набрати більше очок, аніж Легія Варшава.

Загалом вдома з гданським суперником клуб грає доволі вдало. Лише одна поразка та перемоги.

Аутсайдер чемпіонату буде дуже мотивований відібрати очки. Додаткової інтриги додає факт, що команда програла всі попередні виїзні поєдинки.

Шльонск позмагається вдома з конкурентом Радом'яком

Шльонск продовжує демонструвати нестабільні результати та ризикує вилетіти з еліти.

Потрібно виправляти ситуацію та чому не зробити це із прямим конкурентом.

Обидва клуби змінили тренерів. Яцек Магера знов прийшов у столицю Дольношльонського воєводства, а Константін Гилке замінив Маріуша Левандовські в клубі представнику із Мазовецького регіону.

Шльонск повинен бути серйозно зарядженим. Команда не може виграти дуже довгий період часу.

Повний розклад туру Екстракляси



Таблиця перед туром Екстракляси