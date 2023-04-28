Новий тур Екстракляси подарує цікаві події. Ракув спробує збільшити відрив у таблиці й практично гарантувати собі титул, Шльонск спробує вибратися з місця прямого вильоту та інші.

Ракув зіграє проти Лехії

Ракув може стати чемпіоном вже цього туру, якщо обіграє Лехію в себе.

Для подібного розвитку подій необхідно набрати більше очок, аніж Легія Варшава.

Загалом вдома з гданським суперником клуб грає доволі вдало. Лише одна поразка та перемоги.

Аутсайдер чемпіонату буде дуже мотивований відібрати очки. Додаткової інтриги додає факт, що команда програла всі попередні виїзні поєдинки.

Шльонск позмагається вдома з конкурентом Радом'яком

Шльонск продовжує демонструвати нестабільні результати та ризикує вилетіти з еліти.

Потрібно виправляти ситуацію та чому не зробити це із прямим конкурентом.

Обидва клуби змінили тренерів. Яцек Магера знов прийшов у столицю Дольношльонського воєводства, а Константін Гилке замінив Маріуша Левандовські в клубі представнику із Мазовецького регіону.

Шльонск повинен бути серйозно зарядженим. Команда не може виграти дуже довгий період часу.

Повний розклад туру Екстракляси

30 ТУР. 28.04.2023
19:00 Легія -:- Вісла Плоцьк
21:30 Ракув -:- Лехія

30 ТУР. 29.04.2023
16:00 Ягеллонія -:- Варта Познань
18:30 Заглембє -:- Відзев
21:00 П'яст -:- Погонь

30 ТУР. 30.04.2023
13:30 Шльонск -:- Радом'як
16:00 Сталь Мелець -:- Корона Кельці
18:30 Лех -:- Гурнік

30 ТУР. 01.05.2023
20:00 Краковія -:- Легніца


Таблиця перед туром Екстракляси

# 28 КВІТНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 29 68
2 Легія Легія 29 57
3 Погонь Погонь 29 50
4 Лех Лех 28 48
5 Варта Познань Варта Познань 28 44
6 П'яст П'яст 29 42
7 Краковія Краковія 29 41
8 Відзев Відзев 29 38
9 Ягеллонія Ягеллонія 29 36
10 Гурнік Гурнік 29 35
11 Сталь Мелець Сталь Мелець 29 35
12 Корона Кельці Корона Кельці 29 35
13 Радом'як Радом'як 28 34
14 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 28 33
15 Заглембє Заглембє 29 32
16 Шльонск Шльонск 29 31
17 Лехія Лехія 29 26
18 Легніца Легніца 29 21