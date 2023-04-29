Півзахисник Спортінга може перебратись в АПЛ.
Мануель Угарте, getty images
29 квітня 2023, 09:31
Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Бруно Андраде, мерсисайдський клуб націлився на півзахисника Спортінга Л Мануеля Угарте.
В цьому сезоні уругвайський футболіст відіграв 43 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль залишається фаворитом на Маунта, незважаючи на інтерес Арсеналу.