Англія

Півзахисник може перебратись в стан лондонців.

Арсенал вже активно працює над підсиленням складу для наступного сезону, адже команду очікує участь у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб провів попередні перемовини з півзахисником Челсі Мейсоном Маунтом.

Контракт гравця з "синіми" стікає влітку 2024 року.

Зазначається, що головною метою Арсеналу залишається Деклан Райс. Також розглядається кандидатура Мойзеса Кайседо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт хоче підвищення зарплати втричі, щоб продовжити контракт із Челсі.