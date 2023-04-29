Валлієць не захотів переходити в клуб з чемпіонату Англії.
Гарет Бейл, getty images
29 квітня 2023, 13:26
Гарет Бейл після завершення кар'єри вже встиг взяти участь у турнірі з Гольфу, проте в нього була змога повернутись у футбол.
Як повідомляє портал Goal, валлійський колишній футболіст отримав пропозицію від Рексема, проте відповів відмовою.
Зазначимо, що Рексемом володіють голлівудські актори – Райан Рейнольдс та Роб Макелхенні, які купили клуб у 2020 році. Команда виступає в Національній лізі Англії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рексем підписав ексголкіпера Манчестер Юнайтед Бена Фостера, який торік закінчив кар'єру.