Гарет Бейл оголосив про завершення кар'єри, а це означає, що минулорічний сезон MLS став фінальним акордом клубної її частини. І треба визнати – цей фінальний акорд вийшов неймовірно яскравим, особливо як для гравця, який в останні роки більше цікавився гольфом, ніж футболом. Про останній великий матч Гарета Бейла та про інші цікавинки сезону MLS-2022 – в нашому щорічному підсумку сезону на іншій частині планети.

Гарет Бейл: безумовна легенда, "затьмарена гольфом"

MLS – закрита футбольна ліга, в склад якої входять 28 клубів – 25 з США та 3 з Канади. Потрапити чи вилетіти з MLS за спортивним принципом неможливо. Приєднання нової команди до MLS є результатом бізнес-угоди між лігою та менеджментом клубу. Таким чином, перед стартом сезону 2020 до ліги приєднався Інтер Маямі, головним інвестором якого є Девід Бекхем. В сезоні 2021 до ліги приєднався клуб Остін зі штату Техас, а в сезоні 2022 – клуб Шарлотт з однойменного міста.

Структура ліги виглядає дуже незвично для європейського вболівальника – клуби діляться на східну і західну конференції – в кожній по 14 команд. Кожний клуб проводять по два матчі з представниками своєї конференції (перші два кола), після чого, в останньому колі – по одному матчу з кожною командою сусідньої конференції. Після завершення усіх матчів, таблиці двох конференцій об'єднуються та клуб, що зайняв перше місце в загальній таблиці оголошується володарем нагороди Supporters Shield – Щит Вболівальників.

Але це ще не чемпіонство і навіть не повноцінний трофей. Це лише проміжна почесна нагорода. Справжня боротьба починається в раунді плей-офф. Туди виходять по сім кращих команд з кожної конференції. Переможці конференцій починають боротьбу одразу з півфіналу, решта команд – з першого раунду, який по суті є чвертьфіналом. До того ж, аж до фінального матчу команди грають лише з представниками своєї конференції. В фіналі ж сходяться краща команда східної і західної конференції, кожна з яких пройшла боротьбу в регулярному чемпіонаті та плей-офф.

Напередодні сезону, одним з найперспективніших клубів MLS здавався канадський Торонто. Клуб очолив досвідчений екс-наставник збірної США Боб Бредлі, команда отримала міцне підсилення з Італії – 28-річний Федеріко Бернардескі, 31-річний Лоренцо Інсіньє та 35-річний Доменіко Крішито мали стабілізувати гру та принести результати "тут і зараз".

Втім, все це не допомогло і Торонто видав найгірший сезон у своїй 16-річний історії виступів в MLS, перевершивши минулорічний "рекорд" (13 місце в таблиці Конференції та 26 місце в загальній таблиці в минулому сезоні і 13 місце в Конференції та 27 в загальній таблиці цього сезону). Тепер команду очікує чергова кадрова революція, втім, Бредлі дивиться в новий сезон з оптимізмом.

Поволі, але все ж розвивається проект Девіда Бекхема – Інтер Маямі. Коли Бекс оголосив про створення власного клубу в США, ЗМІ по всьому світу писали, що цей проект "розірве" MLS. Начебто Бекхем хотів запросити в Інтер Мессі та Кріштіану Роналду і створити насправді зірковий склад, якому не було б рівних в MLS. Реальність виявилася куди більш складною. Найбільшою зіркою, яку вдалося запросити до Інтера Маямі став Гонсало Ігуаїн, але загалом клуб Бекхема став доволі посередньою командою на тлі загального рівня MLS.

Як результат – в перших двох сезонах не було й мови про боротьбу за вихід в плей-офф. На початку 2021-го року головним тренером Інтера Маямі став друг Бекхема ще з часів МЮ, Філ Невілл. І треба віддати належне керівництву клубу — тренер має час на будування команди. Перший провальний сезон не коштував Невіллу посади і уже в другому сезоні він зумів вивести Інтер Маямі в плей-офф MLS – вперше в історії клубу. І хоча в першому ж раунді плей-офф команда без шансів поступилася Нью-Йорк Сіті (0:3) – для молодого клубу цей сезон уже став проривним.

До речі, матч плей-офф з Нью-Йорк Сіті, став останнім в кар'єрі Гонсало Ігуаїна, якого було визнано кращим гравцем року в Інтер Маямі.

