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Football.ua підбив підсумки чергового футбольного сезону в США.

Гарет Бейл оголосив про завершення кар'єри, а це означає, що минулорічний сезон MLS став фінальним акордом клубної її частини. І треба визнати – цей фінальний акорд вийшов неймовірно яскравим, особливо як для гравця, який в останні роки більше цікавився гольфом, ніж футболом. Про останній великий матч Гарета Бейла та про інші цікавинки сезону MLS-2022 – в нашому щорічному підсумку сезону на іншій частині планети.

Гарет Бейл: безумовна легенда, "затьмарена гольфом"

Як влаштований футбол в США?

MLS – закрита футбольна ліга, в склад якої входять 28 клубів – 25 з США та 3 з Канади. Потрапити чи вилетіти з MLS за спортивним принципом неможливо. Приєднання нової команди до MLS є результатом бізнес-угоди між лігою та менеджментом клубу. Таким чином, перед стартом сезону 2020 до ліги приєднався Інтер Маямі, головним інвестором якого є Девід Бекхем. В сезоні 2021 до ліги приєднався клуб Остін зі штату Техас, а в сезоні 2022 – клуб Шарлотт з однойменного міста.

Структура ліги виглядає дуже незвично для європейського вболівальника – клуби діляться на східну і західну конференції – в кожній по 14 команд. Кожний клуб проводять по два матчі з представниками своєї конференції (перші два кола), після чого, в останньому колі – по одному матчу з кожною командою сусідньої конференції. Після завершення усіх матчів, таблиці двох конференцій об'єднуються та клуб, що зайняв перше місце в загальній таблиці оголошується володарем нагороди Supporters Shield – Щит Вболівальників.

Але це ще не чемпіонство і навіть не повноцінний трофей. Це лише проміжна почесна нагорода. Справжня боротьба починається в раунді плей-офф. Туди виходять по сім кращих команд з кожної конференції. Переможці конференцій починають боротьбу одразу з півфіналу, решта команд – з першого раунду, який по суті є чвертьфіналом. До того ж, аж до фінального матчу команди грають лише з представниками своєї конференції. В фіналі ж сходяться краща команда східної і західної конференції, кожна з яких пройшла боротьбу в регулярному чемпіонаті та плей-офф.

Чим запам'ятався сезон 2022 року? Провал Торонто з Інсіньє, Бернардескі та Крішито

Напередодні сезону, одним з найперспективніших клубів MLS здавався канадський Торонто. Клуб очолив досвідчений екс-наставник збірної США Боб Бредлі, команда отримала міцне підсилення з Італії – 28-річний Федеріко Бернардескі, 31-річний Лоренцо Інсіньє та 35-річний Доменіко Крішито мали стабілізувати гру та принести результати "тут і зараз".

Втім, все це не допомогло і Торонто видав найгірший сезон у своїй 16-річний історії виступів в MLS, перевершивши минулорічний "рекорд" (13 місце в таблиці Конференції та 26 місце в загальній таблиці в минулому сезоні і 13 місце в Конференції та 27 в загальній таблиці цього сезону). Тепер команду очікує чергова кадрова революція, втім, Бредлі дивиться в новий сезон з оптимізмом.

Перший вихід в плей-оф Інтера Маямі

Поволі, але все ж розвивається проект Девіда Бекхема – Інтер Маямі. Коли Бекс оголосив про створення власного клубу в США, ЗМІ по всьому світу писали, що цей проект "розірве" MLS. Начебто Бекхем хотів запросити в Інтер Мессі та Кріштіану Роналду і створити насправді зірковий склад, якому не було б рівних в MLS. Реальність виявилася куди більш складною. Найбільшою зіркою, яку вдалося запросити до Інтера Маямі став Гонсало Ігуаїн, але загалом клуб Бекхема став доволі посередньою командою на тлі загального рівня MLS.

Як результат – в перших двох сезонах не було й мови про боротьбу за вихід в плей-офф. На початку 2021-го року головним тренером Інтера Маямі став друг Бекхема ще з часів МЮ, Філ Невілл. І треба віддати належне керівництву клубу — тренер має час на будування команди. Перший провальний сезон не коштував Невіллу посади і уже в другому сезоні він зумів вивести Інтер Маямі в плей-офф MLS – вперше в історії клубу. І хоча в першому ж раунді плей-офф команда без шансів поступилася Нью-Йорк Сіті (0:3) – для молодого клубу цей сезон уже став проривним.

До речі, матч плей-офф з Нью-Йорк Сіті, став останнім в кар'єрі Гонсало Ігуаїна, якого було визнано кращим гравцем року в Інтер Маямі.

What an incredible career 👏



An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022

Що далі? Уже точно відомо, що Філ Невілл залишиться головним тренером клубу й наступного сезону. Поновилися чутки про можливість переходу в Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Безумовно, такий перехід став би черговим проривом для клубу, але поки що, жодних зіркових трансферів в Інтер Маямі не відбулося, тому, принаймні до літа все залежатиме від тренерської майстерності Філа Невілла, якому доведеться перебудувати команду після завершення кар'єри лідера і головної зірки, Гонсало Ігуаїна.

Повернення Уейна Руні

Півтора роки своєї ігрової кар'єри – з літа 2018 по січень 2020 – Уейн Руні провів в Ді Сі Юнайтед. І це була яскрава сторінка кар'єри видатного форварда. Руні не приїхав в США догравати, а показував подекуди дійсно видатну гру, забиваючи неймовірні м'ячі, роблячи хет-трики та показуючи фантастичну самовідданість і майстерність. Далеко не кожен європейський гравець "за тридцять" запам'ятовується в MLS настільки яскравою грою. Тому, коли в липні було оголошено, що Руні очолив Ді Сі Юнайтед як головний тренер, це було сприйнято, в певному сенсі, як повернення легенди – не лише клубу, а й ліги в цілому.

Ще протягом літа Руні почав комплектувати команду під себе, запросивши Равеля Моррісона з Дербі та Крістіана Бентеке з Крістал Пелас. Втім, попри яскравий камбек в першому ж матчі при Руні, радикально змінити ситуацію не вийшло. Ді Сі Юнайтед залишились на останньому місці в своїй Конференції та в лізі в цілому, ставши найгіршою командою сезону-2022. Наступний сезон стане важливим для подальшої тренерської кар'єри Руні.

Після вильоту на чолі Дербі з Чемпіоншипа, тренерська репутація Руні доволі серйозно похитнулася. Півроку на чолі Ді Сі Юнайтед її не поправили. Якщо наступний сезон не стане якісно кращим – навряд чи Руні зможе розраховувати на дійсно перспективні пропозиції в майбутньому. Якщо ж, він зможе вивести клуб хоча в першу двадцятку загальної турнірної таблиці наступного сезону – зможе розраховувати на репутацію непоганого кризового менеджера. Чи вдасться?

Яскраве дербі Лос-Анджелесу в чвертьфіналі

Футбольний клуб Лос-Анджелес був заснований 2014 року на базі збанкрутілого клубу Чіваз. Останнє наразі чемпіонство Лос-Анджелес Гелаксі в MLS датоване саме 2014 роком. Сам цей факт надає поєдинку між двома клубами з одного міста в чвертьфіналі плей-офф особливого символізму. Хоча термін "дербі" в цьому випадку можливо й не занадто пасує, адже справжнього суперництва між двома клубами, а ні в спортивному, а ні в сенсі вболівальницького протистояння не існує (як і в принципі в США немає фанатських рухів в тому вигляді, як вони існують в Європі).

Тим не менш, за напругою і рівнем драматизму, чвертьфінал плей-офф Лос-Анджелес – ЛА Гелаксі вийшов справжнім дербі. Двічі Гелаксі наздоганяли своїх противників і в додатковий час, коли здавалося, що матч йде до овертаймів, Крістін Аранго після подачі кутового, зумів добити м'яч у ворота. Святкування та емоції після голу на 90+4 хвилині, гідні фіналу Ліги чемпіонів!

Останній акорд Гарета Бейла

Коли в червні Лос-Анджелес оголосив про перехід Гарета Бейла, навряд чи багато хто очікував, що з цього трансферу вийде щось велике. Віковий валлієць, здається, давно втратив пристрасть до футболу, а перебування в команді MLS мало допомогти йому підтримати форму до чемпіонату світу. Частково так і сталося, проте, один великий епізод все ж таки стався – і стався у вирішальний момент.

Гарет Бейл вийшов на заміну в овертаймі, замінивши на 97-й хвилині Карлоса Велу. Рахунок, на той момент, був 2:2. На 110-й хвилині після жахливої помилки захисника ЛА, голкіпер Максим Крепо мусив вибігти сам на сам з форвардом Філадельфії й збити його. Крепо отримав не лише травму, а й справедливу червону картку. На 120+3 хвилині, Гарет Бейл двічі (!) виніс м'яч з власного штрафного майданчику, але далі відбулася третя подача, удар, в прекрасному стилі парируваний запасним голкіпером ЛА Джоном МакКарті, але на добиванні першим виявився захисник Філадельфії Джек Елліот. 3:2 на користь Філадельфії. Шок, емоційне спустошення та сльози гравців. Чи залишалися шанси у ЛА на успіх в цьому матчі?

120+8 хвилина. Дієго Паласіос проривається по лівому флангу, подає в штрафний майданчик. Гарет Бейл "зависає" в повітрі в стилі свого екс-партнера по Реалу Кріштіану Роналду і пробиває в протихід голкіперу Філадельфії. 3:3! За такі моменти ми й любимо цю гру. В серії пенальті гравці Філадельфії не забили жодного м'яча, а до удару Гарета Бейла черга просто не дійшла. Він й без того став героєм цього матчу. Це було велике завершення великої кар'єри. А тепер він може сконцентруватися на гольфі.

Лос-Анджелес – Філадельфія 3:3 (пен. 3:0). Огляд матчу:

Емоції після голу Бейла:

Прощальне відео, присвячене Гарету Бейлу на Ютуб-каналі ЛА:

Олександр Шевченко, Football.ua