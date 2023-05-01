Англія

Український захисник зіграє з перших хвилин.

Евертон в рамках поєдинку тридцять четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Лестера.

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Тренерський штаб Шона Дайча довірив місце в стартовому складі українському захиснику Віталію Миколенку.

Пропонуємо вашій увазі склад "ірисок":

Пікфорд — Коулман, Тарковскі, Кін, Миколенко — Гана, Дюкуре, Гарнер — Івобі, Калверт-Льюїн, МакНіл

Нагадаємо, початок зустрічі Евертон — Лестер запланований на 22:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.