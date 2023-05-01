Англія

Аргентинський тренер визначився зі своєю метою у випадку призначення головним тренером.

Маурісіо Почеттіно залишається основним претендентом на пост головного тренера Челсі після звільнення Грема Поттера.

Як повідомляє видання Football Insider, аргентинський спеціаліст хоче, у разі його призначення, бачити в команді Садіо Мане.

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Стверджується, що Баварія готова продати сенегальця за 30 мільйонів фунтів та не буде заважати трансферу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мане не хоче залишати Баварію — агенти не шукають йому новий клуб.