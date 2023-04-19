Німеччина

Садіо вважає, що ще може принести в команду щось корисне.

Однією з останніх новин щодо Садіо Мане та Баварії була про рішення керівництва клубу позбутись футболіста.

Проте саме сенегалець не бажає влітку залишати мюнхенський гранд. Мане вважає, що ще може принести в команду щось корисне. Про це пише Bayern&Germany.

Агенти футболіста, незважаючи на усі чути від німецьких ЗМІ, поки не розпочали пошук нового клубу для нього.

Нагадаємо, що після розгромної поразки у Лізі чемпіонів від Манчестер Сіті (0:3), між Лероєм Сане та Садіо Мане сталась бійка. За чутками, Сане назвав сенегальця "чорним лайном".

Раніше повідомлялось, що Мане не повернеться у Ліверпуль.