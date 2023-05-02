Англія

На рахунку форварда "лис" 136 забитих м'ячів.

У матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер на своєму полі поділив очки з Евертоном (2:2).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападаючий "лис" Джеймі Варді, для якого це був 136 гол у чемпіонаті Англії.

За інформацією William Hill, 36-річний англієць вийшов на третє місце за голами в АПЛ серед діючих гравців.

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Більше Варді забили лише Гаррі Кейн із Тоттенгема (208) та Мохамед Салах із Ліверпуля (137).

Цього сезону Варді провів 38 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.