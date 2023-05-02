Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 1 травня 2023 року, 22:00.

Лестер у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Евертоном (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині, коли Калверт-Льюїн реалізував пенальті. Однак ще до перерви господарі поля двічі вразили ворота "ірисок" зусиллями Сьюнджю та Варді. Проте, Евертон зміг відігратися, забивши на 54 хвилині, коли відзначився Івобі.

Також додамо, що на дев'ятій компенсованій хвилині до першого тайму Меддісон не реалізував пенальті.

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До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лестер — Евертон в АПЛ:

Лестер — Евертон 2:2

Голи: Сьюнджю, 22, Варді, 33 — Калверт-Льюїн, 15 (пен.), Івобі, 54

На 45+9-й хвилині Джеймс Меддісон (Лестер) не забив пенальті (воротар).



Лестер: Іверсен — Кастань, Фас, Сьюнджю, Томас (Крістіансен, 88) — Сумаре, Ндіді (Дака, 61) — Тілеманс, Меддісон, Барнс (Прат, 88) — Варді.



Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує, Дукуре — Івобі, Калверт-Льюїн, Макніл.



Попередження: Сумаре, Томас, Меддісон, Крістіансен — Гує