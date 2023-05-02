Англія

Український захисник провів не найкращий матч.

Евертон в рамках поєдинку тридцять четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії та зіграв внічию з рахунком 2:2.

Статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників матчу. Так, Віталій Миколенко отримав низьку оцінку — 6,4 бала.

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Нижчий показник лише в Гани Гує — 6,2 бала. Аналогічна Миколенку оцінка у Коулмана. Найкращим гравцем зустрічі став Чаглар Союнджю з показником 8,5 бала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Миколенка та Кіна була найкраща оцінка за матч проти Крістал Пелас від SofaScore.