Англія

Хосеп Гвардіола високо оцінює талант англійського хавбека.

Центральний півзахисник збірної Англії та Вест Гема Деклан Райс у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити на підвищення до іншого клубу.

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Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола є фанатом 24-річного англійця і, мабуть, хотів би бачити його у складі своєї команди.

"Він винятковий гравець", — цитує слова Гвардіоли про Райса журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Саймона Стоуна.

Як повідомляє Романо, Гвардіола завжди високо оцінював здібності англійського хавбека, проте влітку Манчестер Сіті доведеться зустрітися із серйозною конкуренцією з боку інших клубів, щоб його підписати.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив Деклана Райса як свою головну мету на літнє трансферне вікно.