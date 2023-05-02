Англія

Керманич Арсеналу — про цілі клубу та боротьбу за чемпіонський титул.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське дербі між Арсеналом та Челсі.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями від цього протистояння.

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"Я був би не проти, якщо наступного сезону всі ми будемо у такій же позиції. Багато хто виконав неймовірну роботу, щоб ми опинилися у цьому становищі – за шість турів до фінішу ми вже кваліфікувалися до Ліги чемпіонів. Проте ми досі засмучені через поразку від Манчестер Сіті та не приймаємо її. Ми хочемо більше.

Це найбільш конкурентна ліга, яку я бачив за 22 роки. Немає сумнівів. Я пишаюся гравцями та клубом, всі кожного дня долучаються до того, що ми робимо", — цитує слова Мікеля Артети Sky Sports.

Нагадаємо, матч Арсенал — Челсі відбудеться сьогодні, 2 травня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.