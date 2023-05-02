Англія

Клуб вирішив розлучитись з функціонером.

Лідс Юнайтед переживає не найкращі часи та може залишити елітний дивізіон чемпіонату Англії цього сезону.

Як повідомляє офіційний сайт "павичів", клуб вирішив припинити співпрацю зі спортивним директором Віктором Ортою.

Угода була розірвана за обопільною згодою. Зазначимо, що іспанський функціонер працював в клубі з 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво може призначити головним тренером Сема Еллардайса, щоб урятуватись від вильоту.