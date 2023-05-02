Англія

Хаві Грасія залишить посаду наставника через незадовільні результати.

Колишній головний тренер багатьох клубів АПЛ та збірної Англії Сем Еллардайс незабаром може очолити Лідс. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 68-річний англієць є головним претендентом на місце Хаві Грасії, якого буде звільнено через незадовільні результати.

Останнім клубом Еллардайса був Вест Бромвіч, який він залишив у 2021 році.

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В даний час Лідс посідає 17 місце, маючи однакову кількість очок з Лестером попереду і Ноттінгемом Форестом позаду. У Евертона на 19 місці – 29 балів.

Свій наступний матч Лідс проведе проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться 6 травня о 17:00 за київським часом.