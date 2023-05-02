Англія

53-річний іспанець очолив клуб АПЛ в лютому.

Керівництво Лідса розглядає можливість звільнення Хаві Грасії з посади головного тренера команди. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво клубу не влаштовує становище у турнірній таблиці АПЛ.

В даний час Лідс посідає 17 місце, маючи однакову кількість очок з Лестером попереду і Ноттінгемом Форестом позаду. У Евертона на 19 місці – 29 балів.

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Нагадаємо, Грасія прийняв команду у лютому цього року після звільнення Джессі Марша.

Остання перемога Лідса датована 4 квітня. Потім "павичі" програли чотири зустрічі та один раз зіграли внічию.

У наступному турі АПЛ Лідс зіграє проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться 6 травня о 17:00 за київським часом.