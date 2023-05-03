Україна
03 травня 2023, 14:50
Шахтар здобув скандальну мінімальну перемогу над Минаєм
Головний арбітр Микола Балакін не зарахував чистий гол закарпатського колективу наприкінці першого тайму.
Шахтар — Минай, фото ФК Шахтар Донецьк
03 травня 2023, 14:50
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Минай 1:0
Гол: Траоре, 12
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 71), Матвієнко — Степаненко — Швед (Гочолеішвілі, 70), Зубков (Тотовицький, 62), Бондаренко, Судаков (Назарина, 90+1) — Траоре (Келсі, 80).
Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук (Байдал, 89), Мельник, Нємчанінов, Трубочкін (Гечев, 76) — Твердохліб (Чуєв, 89), Петько (Горін, 67), Вітенчук, Рогозинський — Коломоєць (Вишневський, 46).
Попередження: Конопля, Келсі — Бандура, Вишневський