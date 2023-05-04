Італія

Коуч "бьянконеррі" підбив підсумки матчу Серії А.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу над Лечче (2:1) в поєдинку Серії А.

"Команда добре себе проявила. Погба вийшов і показав свій клас. Цей сезон був дуже важким для нього, ми поступово збільшуємо його ігровий час. У будь-якому випадку, команда здобула заслужену перемогу", — сказав Аллегрі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Лечче в 33 турі італійської Серії А-2022/23.