Англія

Експерт в захваті від гри норвежця.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл прокоментував рекорд Ерлінга Голанда за кількістю забитих голів за один сезон в Прем'єр-лізі.

"Ми спостерігаємо за гравцем, який з'являється раз у житті. В АПЛ іноді були гравці світового класу у розквіті сил, але Голанд абсолютно феноменальний.

Не буде неповагою сказати, що останніми роками було трохи стомливо дивитися, як Манчестер Сіті пасує приблизно сто мільйонів разів. Мій тип футболу – Юрген Клопп, стиль сера Алекса Фергюсона, тобто висока напруга, швидкий футбол.

Але тепер Сіті може грати як у досконалий, так і недосконалий футбол. З Голандом за Сіті стало набагато приємніше спостерігати, бо він не вписується в ідеологію команди Гвардіоли.

Можливо, він трохи незграбний при поводженні з м'ячем, але я думаю, що він феноменальний. Дивно бачити настільки швидкого та прямолінійного гравця. Голанд – гравець світового класу на самій вершині", – цитує Невілла Sky Sports.

Голанд став абсолютним рекордсменом Прем'єр-ліги за кількістю забитих голів за один сезон, перевершивши досягнення Енді Коула (34 голи у сезоні-1993/94) та Алана Ширера (34 голи у сезоні-1994/95).