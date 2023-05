У перенесеному матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Вест Гемом з рахунком 3:0, завдяки чому команда Хосепа Гвардіоли повернулася на перше місце в турнірній таблиці.

Автором другого голу у складі "містян" став зірковий нападник Ерлінг Голанд, якому на 70-й хвилині асистував Джек Гріліш.

Для 22-річного норвежця цей забитий м'яч у ворота "мотобійців" став 35-м у поточному сезоні АПЛ, для чого йому знадобилося провести лише 31 матч.

Goalscoring like we’ve never seen before.



Congratulations on another record, @ErlingHaaland ⚡️ pic.twitter.com/NbHPX5AQUM