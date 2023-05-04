Франция

Клуб не хоче, щоб фанати нашкодили футболістам.

Уболівальники ПСЖ незадоволені лідерами команди. Мова про Неймара, Ліонеля Мессі та Марко Верратті. Напередодні стало відомо, що фанати влаштували протест біля будинку бразильця.

На фоні тривожних новин керівництво паризького клубу вирішило захистити своїх футболістів. Як повідомляє RMC Sport, ПСЖ посилив заходи безпеки біля бази клубу. Також охорону посилили біля будинків Мессі, Неймара та Верратті.

Нагадаємо, ультрас ПСЖ влаштували протест і закликають Мессі, Неймара, Аль-Хелайфі та Верратті піти.

Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії готують для Мессі найбільший контракт в історії футболу.