Франция

У фанатів паризького клубу увірвався терпець.

Уболівальники ПСЖ влаштували акцію протесту перед будинком нападника клубу Неймара. Про це повідомляє ParisienTimes.

Вчора уболівальники французького ПСЖ зібралися перед будинком штаб-квартири клубу з вимогою змін. Мітинг паризьких фанатів спочатку був викликаний невдоволенням можливого переїзду ПСЖ зі стадіону Парк де Пренс на Стад де Франс. Однак нещодавня поїздка Ліонеля Мессі до Саудівської Аравії після поразки від Лор'яна в Лізі 1 також не залишилася без уваги й навіть зачепила інших гравців. Зокрема, постраждав і Неймар.

Уболівальники вирушили до будинку Неймара, де продовжили закликати його покинути клуб.

"Неймаре, загубися", — скандували вболівальники біля будинку бразильського нападника.

📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії готують для Мессі найбільший контракт в історії футболу.