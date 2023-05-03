Англія

Команда Юргена Клоппа здобула п'яту перемогу поспіль, а "дачники" втретє поспіль програли.

Ліверпуль у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв Фулгем із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у складі команди Юргена Клоппа забив вінгер Мохамед Салах, який реалізував пенальті наприкінці першого тайму.

Таким чином, "червоні" здобули п'яту перемогу поспіль в АПЛ, а "дачники" програли третю гру поспіль.

Після 34 турів Ліверпуль набрав 59 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Фулгема — 45 балів та десятий рядок.

Ліверпуль — Фулгем 1:0

Гол: Салах, 39 (з пенальті).

Ліверпуль: Аліссон — Цимікас (Робертсон, 66), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Джонс (Мілнер, 84), Фабіньо, Гендерсон — Луїс Діас (Гакпо, 66), Салах (Елліотт, 84), Нуньєс (Жота, 83).

Фулгем: Лено — Робінсон, Діоп, Адарабіойо, Суареш — Пальїнья, Лукич (Г. Рід, 71) — Вілліан (Джеймс, 79), Керні (Б. Рід, 71), Вілсон (Кебано, 71) — Карлос Вінісіус (Соломон, 79).