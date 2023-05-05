Англія

Гравець Брайтона може приєднатись до команди Артети.

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо може змінити клубну прописку, повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, керівництво Арсеналу готується до переговорів щодо трансферу еквадорця. Сам гравець зацікавлений у тому, щоб перейти до "гармашів".

Повідомляється, що Брайтон відкритий для пропозицій щодо молодого півзахисника цього літа, хоча нещодавно він продовжив контракт із клубом.

Нагадаємо, раніше еквадорський хавбек зізнався, що був засмучений фактом того, що його зимовий трансфер у лондонський Арсенал так і не відбувся.