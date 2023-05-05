Англія

Бразилець може приєднатись до команди АПЛ.

Ньюкасл — серед клубів, які зацікавлені у підписанні вінгера ПСЖ Неймара.

Як повідомляє Transfer News Live, ПСЖ хоче продати Неймара наступного літа і відкритий до переговорів. Ньюкасл, своєю чергою, має намір посилити склад під Лігу чемпіонів. Наразі 31-річний бразилець оцінюється на трансферному ринку у суму 70,00 млн €.

Раніше повідомлялось про інтерес до Неймара з боку МЮ.

Нагадаємо, репутація бразильця в ПСЖ остаточно зіпсована. Уболівальники ПСЖ незадоволені лідерами команди. Мова про Неймара, Ліонеля Мессі та Марко Верратті. Напередодні стало відомо, що фанати влаштували протест біля будинку бразильця.