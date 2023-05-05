Англія

Керманич "сорок" вважає за краще посилити склад більш молодими талантами.

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Гау прокоментував чутки в пресі щодо того, що склад його команди влітку можуть посилити зірковий нападник Парі Сен-Жермен Неймар і не менш зірковий форвард Ан-Насра Кріштіану Роналду.

"Багато імен, які з'являються в пресі, не мають нічого спільного з реальністю. Потрібно розумно підходити до підбору персоналу.

Ми хочемо знаходити таланти до того, як про них дізнається весь футбольний світ. Нам треба спускатися вниз, знаходити таких хлопців ще молодими та сприяти їхньому прогресу. Я знаю, як це робиться", — цитує слова Едді Гау журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду незадоволений своїм знаходженням в стані Ан-Насра, тоді як Неймар став одним із тих футболістів, проти якого фанати Парі Сен-Жермен влаштували протести з вимогою піти.