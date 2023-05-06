Англія

Нідерландський нападник покине "червоних дияволів".

Нападник Ваут Вегхорст проводить другу половину сезону у складі Манчестер Юнайтед на правах орендної угоди.

Як повідомляє журналіст Семуель Лакхерст, в клубі визначились з майбутнім нідерландського гравця — його не будуть підписувати на постійній основі.

В складі Манчестер Юнайтед він провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не готовий платити за Осімгена понад 110 мільйонів євро.