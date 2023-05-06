Лондонці хочуть зберегти свого захисника.
Артета та Саліба, getty images
06 травня 2023, 09:59
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про контрактні переговори щодо центрального захисника Вільяма Саліба.
"Ми знайдемо правильний момент для цього. Ми робимо все можливе, щоб зробити це в потрібний момент і в потрібний час.
Відносини між гравцем і клубом чудові. Я думаю, справа в часі. Більш нічого", — наводить слова Артети Фабріціо Романо.
Зазначимо, що поточна угода між сторонами діє до літа 2024 року.
В цьому сезоні француз провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вільям Саліба зацікавив Парі Сен-Жермен.