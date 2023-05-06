Англія

Лондонці хочуть зберегти свого захисника.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про контрактні переговори щодо центрального захисника Вільяма Саліба.

"Ми знайдемо правильний момент для цього. Ми робимо все можливе, щоб зробити це в потрібний момент і в потрібний час.

Відносини між гравцем і клубом чудові. Я думаю, справа в часі. Більш нічого", — наводить слова Артети Фабріціо Романо.

Зазначимо, що поточна угода між сторонами діє до літа 2024 року.

В цьому сезоні француз провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вільям Саліба зацікавив Парі Сен-Жермен.