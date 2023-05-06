Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про контрактні переговори щодо центрального захисника Вільяма Саліба.

"Ми знайдемо правильний момент для цього. Ми робимо все можливе, щоб зробити це в потрібний момент і в потрібний час.

Відносини між гравцем і клубом чудові. Я думаю, справа в часі. Більш нічого", — наводить слова Артети Фабріціо Романо.

Зазначимо, що поточна угода між сторонами діє до літа 2024 року.

В цьому сезоні француз провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вільям Саліба зацікавив Парі Сен-Жермен.