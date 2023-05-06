Англія

Втім, лондонці хочуть зберегти нападника.

Челсі розглядає різноманітні варіанти збереження Жоау Феліша на наступний сезон, адже португалець виступає за команду на правах оренди.

Як повідомляє Mundo Deportivo, англійський клуб не може дозволити собі повноцінний трансфер гравця, який оцінюється в 100 мільйонів євро.

"Пенсіонери" хочуть знов підписати Жоау Феліша на правах орендної угоди, про що ведуть перемовини з Атлетіко.

Зазначимо, що у складі Челсі португальський форвард провів 16 матчів, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі націлився на нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.