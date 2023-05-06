Англія

Лондонці готові продати свого півзахисника.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс вже довгий час знаходиться в списку інтересів ряду провідних клубів АПЛ.

Як повідомляє видання ESPN, лондонський клуб готовий продати свого лідера, проте буде просити за нього 100 мільйонів фунтів.

Стверджується, що наразі в перегонах за гравця лідирує Арсенал, проте Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі та Ньюкасл також претендують на гравця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що відомий бюджет Арсеналу на літні трансфери, Артеті потрібні лише топ-гравці, серед яких є Райс.