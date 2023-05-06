Англія

Бразилець може повернутись в АПЛ.

Вінгер Барселони Рафінья вже довгий час цікавить провідні клуб англійського чемпіонату, які хочуть повернути його з Іспанії.

Як повідомляє видання Sport.es, три представники АПЛ — Арсенал, Челсі та Ньюкасл — зробили пропозиції агенту гравця.

У 41 матчі він відзначився дев'ять разів і віддав стільки ж результативних передач. По ходу сезону Хаві міняв бразильця у 14 зустрічах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселону починають дратувати сплески агресії Рафіньї після замін.