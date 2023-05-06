Англія

В англійському чемпіонаті відбулося історичне тренерське протистояння молоді та досвіду.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелес у лондонському дербі завдяки єдиному голу Гаррі Кейна.

Це протистояння викликало інтерес не лише через характер дербі, а й через зустріч двох тренерів, яка увійшла в історію АПЛ.

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Справа в тому, що Тоттенгем зараз очолює 31-річний Раян Мейсон, тоді як головним тренером Крістал Пелес є 75-річний Рой Годжсон.

Це найбільша різниця у віці між головними тренерами, які коли-небудь протистояли один одному в рамках Прем'єр-ліги. Годжсон старший за Мейсона аж на 43 роки і 308 днів.

Цікаво також і те, що коли поточний керманич Тоттенгема народився у 1991 році, то Рой Годжсон вже на той час тренував шосту команду в своїй кар’єрі.

Дивитися відео гола та огляд матчу Тоттенгем — Крістал Пелес ви можете на Football.ua.