Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 6 травня 2023 року, 17:00.
БОРНМУТ – ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES
06 травня 2023, 19:58
У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі вирушив на виїзд до Борнмута.
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3:1 – перша перемога Френка Лемпарда на посаді тренера Челсі після повернення.
Огляд матчу:
Борнмут – Челсі 1:3
Голи: Вінья, 21 – Галлагер, 9, Бадьяшіль, 82, Феліш, 86.
Борнмут: Нето – Сміт, Сенесі, Келлі, Вінья – Ротуелл (Кук, 59), Лерма – Ваттара, Біллінг (Ентоні, 83), Крісті (Семеньо, 84) – Соланке (Брукс, 90).
Челсі: Кепа – Чалоба, Сілва, Бадіашиль, Чілвелл (Аспілікуета, 75) – Канте (Лофтус-Чік, 63), Фернандес, Галлахер – Мадуеке (Зієш, 76), Гаверц (Феліш, 84), Мудрик (Стерлінг, 63).
Попередження: Сенесі (45+3) – Мудрик (15), Канте (20), Бадіашиль (65).