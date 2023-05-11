Німець може перейти до англійського клубу на підміну Аліссону.
Рон-Роберт Цилер, Bild
11 травня 2023, 12:24
Голкіпер Ганновера Рон-Роберт Цилер по закінченні сезону може перейти до Ліверпуля. Прро це повідомляє Bild.
Джерело стверджує, що мерсисайдці розглядають 34-річного німця як підміну для Аліссона.
Відзначимо, що контракт Цилера з клубом з другої Бундесліги розрахований до червня 2024 року.
В поточному сезоні на рахунку 34-річного голкіпера 8 кліншитів у 31 матчі.
Раніше повідомлялось, що Шмадтке стане новим спортивним директором Ліверпуля.