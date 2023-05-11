Ліга конференцій

Слова фахівця перед матчем Ліги конференцій.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно висловився перед першим матчем 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Базеля.

"Ми маємо використовувати перевагу рідних стін. Сподіваюся, що разом ми зможемо створити проблеми Базелю. Це 180-хвилинне протистояння, і ми маємо діяти розумно. Дуже багато поставлено на карту.

Це важливий матч півфіналу, і ми маємо знайти спосіб зіграти грамотно. Це не питання мене чи одного гравця. Ми маємо працювати разом, щоб впоратися з тим, що буде у цьому складному матчі", — сказав Італьяно.

Матч Фіорентина – Базель відбудеться сьогодні, початок о 22:00. До речі, також сьогодні чекайте на матчі ліги Європи. Анонс і прогноз поєдинків Ліги Європи читайте на Football.ua.