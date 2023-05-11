Англія

Голкіпер залишиться в стані лондонців.

Арсенал проводить доволі потужний сезон та розглядає варіанти підсилення складу, проте й не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб погодив нову угоду з голкіпером команди Аароном Рамсдейлом.

Вже найближчим часом сторону завершить останні деталі контракту та оголосять про домовленість офіційно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник команди, Букайо Сака, продовжить контракт із Арсеналом найближчим часом.