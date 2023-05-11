Українець не допоможе своїй команді в матчах, що залишились.
Олександр Зінченко, getty images
11 травня 2023, 20:06
Арсенал не припиняє спроб поборотись за чемпіонський титул з Манчестер Сіті, проте тепер це буде зробити ще важче.
Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн, українець Олександр Зінченко через травму вибув до кінця сезону.
Захисник отримав травму литкового м'яза в поєдинку проти Ньюкасла.
Крім того, до кінця сезону не зіграє й інший захисник команди — Вільям Саліба.
Зазначимо, що в цьому сезоні Олександр Зінченко провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал погодив покращену угоду з голкіпером команди — Аароном Рамсдейлом.