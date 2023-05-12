Англія

Вінгер може перебратись в АПЛ.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє El Nacional, мерсисайдці зацікавлені в підписанні вінгера Барселони Усмана Дембеле.

У французького футболіста є опція викупу в розмірі 50 мільйонів євро, яка буде діяти лише найближчим літнім трансферним вікном.

Стверджується, що Баварія, Парі Сен-Жермен і Манчестер Юнайтед також розглядають Усмана Дембеле.

У поточному сезоні Усман Дембеле провів на клубному рівні 30 поєдинків, в яких він забив 8 голів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона запропонувала Усману Дембеле новий контракт — Хаві вважає його недоторканним.