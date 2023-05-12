Захиснику сподобався проєкт клуба.
Кім Мін Дже, getty images
12 травня 2023, 23:20
Манчестер Юнайтед зацікавлений в підписанні захисника Наполі Кім Мін Дже у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Санті Ауна, англійський клуб представив гравцю проєкт та зробив фінансову пропозицію.
Стверджується, що південнокорейський захисник був дуже задоволений та хоче перебратись саме в Манчестер Юнайтед.
У нинішньому сезоні Кім провів 33 матчі в Серії А: на його рахунку два голи та дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кім влітку залишить Наполі та піде служити до армії у Південній Кореї.