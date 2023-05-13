Англія

В молодого тренера серйозні амбіції.

Виконуючий обов'язки головного тренера Тоттенгема Райан Мейсон готовий очолити команду на постійній основі.

"Робота постійним тренером Тоттенгема? Я завжди казав, що готовий. Готовий до цього моменту. Я відчуваю, що можу допомогти клубу

Вірю в клуб. Я вірю, що тут є багато людей, які хочуть зробити все правильно", — наводить слова Мейсона Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсманн залишається головним кандидатом на посаду головного тренера Тоттенгема.